‘Rango da virada’: confira 5 pratos que não podem faltar na sua ceia de ano novo

Com ou sem superstições, a ceia de ano novo é uma realidade e alguns pratos não podem realmente faltar na sua mesa. Pensando nisso, o iBahia fez uma lista com 5 pratos que precisam marcar presença no ‘rango da virada’. Confira abaixo todos os detalhes e Feliz 2022! Pernil Assado

Assim como o peru/chester está presente no natal, é o pernil que ganha foco no ano novo. A carne suculenta e saborosa pode ser preparada de várias maneiras. Com frutas secas, vinhos e até especiarias. O iBahia, inclusive, já deu algumas dicas pra você! Confira aqui uma delas.

Arroz com lentilhas

Para os supersticiosos, arroz com lentilha não pode faltar na mesa. Por se parecer com uma moeda, a justificativa é que atrai riqueza no ano que se inicia. Em termos práticos, a lentilha, além de ser saborosa, é a combinação é ideal quando se fala em composição nutricional. Isso porque se trata de um arroz com feijão, adaptado, digamos assim. E ai? Vamos de lentilha? Foto: Divulgação