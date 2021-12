Realização do Carnatal não alterou número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte

Muito se falou das imagens de aglomerações no Carnatal, evento realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 9 e 12 de dezembro. A preocupação era que o evento aumentasse a transmissão da covid-19 no estado. No entanto, de acordo com dados da Secretaria de Saúde Pública do Estado, dez dias após a realização do evento, a média móvel de casos se manteve estável.