Recém-separado, Victor Igoh desembarca na ‘Farofa da Gkay’

Victor Igoh desembarca em Fortaleza, Ceará, às 21h40. Recém-separado de Sthe Mattos, o empresário e influenciador baiano foi convidado especialmente pela dona do evento, Géssica Kayane, que já tem planos para o novo solteirão do pedaço. Assista aos vídeos abaixo:

O empresário e influenciador anunciou o fim do noivado com a peoa de ‘A Fazenda 13’ na noite desta segunda (05), após a baiana revelar que deu uma apalpada em Dynho Alves, ex da cantora Mirella.