Recôncavo baiano: irmãos morrem após ingerirem soda cáustica

Dois irmãos de três e 13 anos morreram na cidade Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, após ingerir soda cáustica. Caso ocorreu na última segunda-feira (6).

Vizinho das crianças contaram que o garoto de três anos teria confundido o ácido com refrigerante. O produto foi deixado sobre a mesa pela irmã, que se sentiu culpada pela situação e também ingeriu a substância.

Os dois foram levados ao hospital para serem socorridos, mas não resistiram e morreram. No momento do incidentes, os dois estavam sozinho em casa, em uma região central da cidade. Ao G1, o delegado de Santo Amaro, Rafael Almeida de Oliveira, contou que a mãe das crianças, que não teve o nome divulgado, comprou a substância para limpeza do vaso sanitário.