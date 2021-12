Rede de hospitais privados tem mais de 370 empregos; veja cargos

A Rede de hospitais privados D´OR São Luiz está com mais de 370 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. Para se candidatar, é necessário preencher todos requisitos informados pela empresa. CONFIRA!

Rede de hospitais privados D´OR São Luiz anuncia mais de 370 vagas de emprego

Foram anunciadas mais de 370 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes funções em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, convênio com empresas parceiras, refeitório e vale transporte. Confira os cargos ofertados:

Técnico de Engenharia Clínica – Engenharia Clínica – Aviccena – São Paulo;

Auxiliar de Suprimentos – Farmácia – Anália Franco – São Paulo;

Auxiliar administrativo – UNI Maternidade – Rio de Janeiro;

Auxiliar Governança – Gestão Governança – Rio de Janeiro;

Técnico(a) de Enfermagem – CME – Rio de Janeiro;

Enfermeiro (A) – UTI Adulto – Rio de Janeiro;

Auxiliar Administrativo – Almoxarifado – Rio de Janeiro;

Auxiliar administrativo – Laboratório – Rio de Janeiro;

Auxiliar de coleta – Laboratório – Rio de Janeiro;

Analista de laboratório – Laboratório – Rio de Janeiro;

Técnico de Radiologia – SADT Radiologia – Cárdio Pulmonar – Salvador;

Banco de Talentos – Enfermeiro(a) – Diretoria Médica – Hospital Esperança Olinda – Pernambuco;

Eletricista – Manutenção Predial – Hospital Esperança Recife – Pernambuco;

Auxiliar Administrativo – Diretoria Geral – Niterói;

Enfermeiro(a) – UTI Neonatal – Rio de Janeiro;

Enfermeiro – Centro Cirúrgico – Rio de Janeiro;

Enfermeira Supervisora de Qualidade – Qualidade Dedicada – Niterói;

Auxiliar de Farmácia – Arsenal – São Paulo;

Enfermeiro(a) – UNI Maternidade – Perinatal Barra – Rio de Janeiro;

Analista Planejamento SR- Licenciamento – São Paulo;

Telefonista – Recepção – Macaé;

Técnico de Enfermagem – CME – Rio de Janeiro;

Agente de Portaria – Segurança – Rio de Janeiro;

Supervisor(a) Médico do Trabalho – Sesmt – Rio de Janeiro;

Técnico de Enfermagem – UTI Adulto – Hospital Central Leste – São Paulo;

Técnico de enfermagem – Semi Intensiva – Barra D’Or – Rio de Janeiro;

Técnico de Enfermagem – Emergência Adulta – Unidade São Caetano do Sul;

Mensageiro – Recepções – Unidade Morumbi – São Paulo;

Enfermeiro – UTI Adulto – São Caetano do Sul;

Enfermeiro – Centro Cirúrgico – Rio de Janeiro;

Entre outras.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Rede de hospitais privados D´OR São Luiz, os candidatos devem acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em “Candidate-se“.

