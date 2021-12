Rede SARAH abre vagas em cinco estados e DF com salário acima de R$ 5 mil

O salário inicial é de R$ 5.719,90 para uma jornada de trabalho semanal de 44 horas. A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

A Rede SARAH divulgou nesta segunda-feira (27) o edital do concurso para contratação de técnico de enfermagem. Ao todo, são 32 vagas, sendo seis reservadas a pessoas com deficiência. Os interessados precisam ter ensino médio completo, curso de técnico de enfermagem, registro no órgão de classe e seis meses de experiência profissional como técnico de enfermagem – exercida em hospitais.

Como se inscrever

As inscrições serão feitas entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2022, através do site da entidade. Após concluir o cadastro, o candidato deve imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação no valor de R$ 90 reais e efetuar o seu pagamento. É importante ressaltar que há uma data limite de quitação da taxa.

Provas

O concurso Rede SARAH contará terá algumas etapas. São elas: prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), prova discursiva (de caráter eliminatório e classificatório) e treinamento (de caráter eliminatório).

A prova objetiva será composta por 50 questões, sendo 40 de conhecimentos específicos da área e dez de língua portuguesa. Já a prova discursiva terá uma redação dissertativa sobre tema da área de saúde, a ser produzida em, no máximo, 30 linhas.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2022, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação.