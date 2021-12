Relacionamento aberto: conheça famosos que são ou já foram adeptos do estilo

Para algumas pessoas, o amor ou afeto não devem ficar restritos somente ao parceiro(a). Para quem pensa assim, uma relação monogâmica não faz sentido. E cada vez mais vemos casais vivendo dessa forma. No universo dos famosos, não são poucos os exemplos de quem optou por abrir a relação.

Confira então os famosos que são ou já foram adeptos do estilo:

Fernanda Nobre e José Roberto Jardim

A atriz Fernanda Nobre e o diretor de teatro José Roberto Jardim são casados, mas possuem um relacionamento aberto. A atriz já falou publicamente sobre o assunto, e em algumas entrevistas afirmou que ao se aprofundar no feminismo percebeu que “não escolheu” ter uma relação monogâmica.

“Para mim, viver uma relação aberta é uma questão política. Então, quando começamos a trocar sobre esse assunto estávamos no auge da paixão e da cumplicidade. Eu não embarquei nessa experiência para apimentar a relação ou porque o casamento estava morno. Pelo contrário. Fiz num momento muito seguro da nossa parceria e com a certeza que temos muita troca e somos muito ligados um no outro”, explicou à revista Glamour.

Mariana Lima e Enrique Diaz

Neste ano, a atriz Mariana Lima revelou em entrevista ao jornal O Globo que o casamento de mais de 20 anos com Enrique Diaz é aberto. “É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele. Vivemos de tudo e há dois anos passamos a morar em duas casas”, revelou.

Aline Mineiro e Léo Lins

Aline Mineiro participou da edição de número 13 de ‘A Fazenda’ e na casa chegou a beijar outras mulheres. Aqui fora, o humorista Léo Lins, então namorado da modelo, afirmou que ela podia ficar com outras pessoas, desde que fossem mulheres. E que incluir uma terceira pessoa – sempre do sexo feminino – era algo comum na relação deles. No entanto, depois que Aline deixou o reality, a relação dos dois chegou ao fim.

Marco Nanini e Fernando Libonati

O ator é casado há mais de 30 anos com Fernando Libonati e define o relacionamento deles como aberto. “A gente fez uma convenção em Barcelona. Ele queria ir para a boate, e eu gosto de ficar em casa. Sou gêmeos com câncer, é uma tristeza… Então, propus: ‘Nando, vamos fazer o seguinte: faz o que você quiser e eu também posso fazer o que eu quiser. Só não vale ofender e expor”, disse ao Globo.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred, do Desimpedidos, já tiveram uma relação aberta. No entanto, após a influenciadora ficar grávida do primeiro filho do casal, o pequeno Cris, os dois resolveram fechar a relação.

“É um amor sem cobrança, sem submissão, sem dependência emocional. Não tem a ver sobre ficar com outras pessoas. Mas se tiver vontade, tudo bem. É que quando se fala em relacionamento aberto, consideram apenas a lógica do amor monogâmico. Tudo é conversado”, afirmou.

Will Smith e Jada Pinkett

Will Smith e Jada Pinkett estão juntos há 25 anos e já passaram por fases no casamento. Os dois já viveram uma relação monogâmica, mas defendem que essa não é a única forma de se relacionar.

“E o casamento para nós não pode ser uma prisão. E eu não indico nosso caminho para ninguém. Mas as experiências de que a liberdade que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, é a mais alta definição de amor”, disse o ator em entrevista à GQ.

A ex-BBB já teve alguns relacionamentos não monogâmicos e ela afirma que eles trouxeram a ela um grande aprendizado sobre acordos, limites e liberdade. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a médica defende que “temos conceitos distorcidos sobre amor”. “Sem dúvidas, as maiores lições que tirei sobre lealdade e honestidade vieram dessas relações abertas que me ajudaram demais como parceira em qualquer modelo de relação”, disse.

Atualmente, Marcela namora com a cantora Luiza, da dupla com Maurílio.

A atriz também já revelou que viveu um relacionamento não monogâmico. “Nada é muito fixo, uma relação se constrói vivendo ela. Já tive que uma relação que começou aberta e a gente fechou em algum momento e abriu de novo. Não existe uma regra e acho que isso é uma coisa muito interessante. Tudo é possível”, declarou.