Renda Pará terá nova rodada neste mês

Recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou a terceira etapa de pagamentos do programa Renda Pará.

A votação ocorreu na última sessão deste ano, dia 14 de dezembro. Antes, ainda, o projeto passou por votações de comissões específicas da Casa Legislativa na segunda-feira, dia 13. Assim, o texto já conseguiu a aprovação necessária, em dois turnos, para prosseguir ao governador do estado. Agora, portanto, o Poder Executivo deve sancionar a proposta para virar uma lei.

No entanto, os cidadãos paraenses não devem se preocupar, visto que o projeto é do próprio governo estadual. Dessa forma, tudo indica que a aprovação ocorrerá o quanto antes.

Nesse sentido, a mensagem que acompanhou o projeto indicava que “a medida se exige diante do quadro macroeconômico de estagnação vivido pela economia nacional”.

Como ficará o pagamento do Renda Pará?

Assim que a Assembleia Legislativa aprovou o novo pagamento do Renda Pará, o governo se manifestou. Nesse momento, este esclareceu, então, que “hoje foi aprovado na Assembleia Legislativa mais uma rodada do Renda Pará. A partir do dia 20 de dezembro nós estaremos pagando a terceira parcela. Os beneficiários poderão acompanhar as datas através do calendário disponibilizado, para então ver em qual dia devem se dirigir a uma agência do Banpará”.

Portanto, os beneficiários poderão aguardar os depósitos a partir do dia 20, próxima segunda-feira.

Além disso, o governo estadual também iniciou o pagamento do Vale Gás nesta última quarta-feira, dia 15 de dezembro, seguindo até amanhã, dia 17.

Os pagamentos acontecem por meio do Banco do Estado do Pará, ou seja, o Banpará, com o apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Os valores serão de duas parcelas de R$ 100, totalizando em R$ 200.

O que é a Renda Pará?

O Renda Pará é um programa de transferência de renda do estado que buscou auxiliar as famílias vulneráveis dentro do contexto de crise econômica e sanitária. Isto é, com a pandemia da Covid-19, muitos tiveram sua situação financeira agravada, portanto, o auxílio governamental se fez necessário.

Dessa maneira, o benefício se iniciou como uma alternativa temporária enquanto durassem os efeitos da pandemia. Agora, mesmo com a diminuição dos casos, a partir da vacinação em massa, os efeitos sociais continuam. Portanto, a manutenção do programa se mostra importante.

O benefício, então, se destina aos cidadãos que recebem o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. As parcelas de R$ 100 começarão ainda neste mês para cerca de um milhão de pessoas, o que resulta em um investimento de R$ 160 milhões pelo estado.

Inicialmente, o programa se iniciou em novembro de 2020, com seu primeiro pagamento. Nesse momento, então, foram cerca de 720 mil beneficiários, o que significou um investimento de R$ 72 milhões.

Em seguida, houve novo pagamento entre março e abril deste ano, chegando em 664.162 pessoas, com um investimento de R$ 66 milhões.

Renda Pará também incluiu o Renda 500

Para além de um pagamento de R$ 100 para pessoas vulneráveis, o estado também realizou o pagamento de R$ 500 para um grupo específico de beneficiários.

Assim, puderam ter acesso a este valor aqueles que eram:

Músicos

Técnicos

Garçons

Cabeleireiros

Manicures

Professores de Educação Física autônomos

O estado decidiu por auxiliar este grupo em razão do caráter de seu trabalho, sendo algumas das áreas que mais foram impactadas com a pandemia.

Estima-se que, dentro deste grupo, o estado conseguiu chegar a cerca de 125 mil pessoas, o que significou em um gasto de R$ 62 milhões para o estado.

Neste ano, o Renda 500 incluiu:

Taxistas

Mototaxistas

Motoristas de van, de transporte escolar e de aplicativo

Foram, então, R$ 17 milhões para 34 mil beneficiários.

Ademais, bares, restaurantes, lanchonetes, academias e arenas puderam receber uma parcela única de R$ 2 mil.

Trabalhadores informais receberam o Renda 400

Além disso, outro grupo especial que recebeu uma quantia maior foram os:

Trabalhadores informais

Catadores

Flanelinhas

Feirantes

Ambulantes dos municípios

Considerando os períodos de lockdown ou medidas mais rígidas de distanciamento social, estes profissionais sofreram um impacto maior em sua atividade. Assim, receberam duas parcelas de R$ 200, totalizando em R$ 400.

Indo adiante, em 2021, o governo também incluiu guardadores autônomos de veículos. Nesse momento, então, o programa conseguiu chegar a 21.284 trabalhadores, com um investimento de R$ 4 milhões.

Vale Gás do estado também retornou

Por fim, ainda, além do Renda Pará, o governo também retornou com o Vale Gás. Desse modo, desde ontem, dia 15 de dezembro, os beneficiários já começaram a ter acesso às parcelas de R$ 100. Neste momento, então, receberam aqueles que nasceram entre janeiro e abril.

Já hoje, 16 de dezembro, recebem quem nasceu entre maio e agosto. Por fim, amanhã, 17 de dezembro, será a vez dos aniversariantes de setembro a dezembro receberem a benesse.

Com o programa, portanto, as famílias dentro da faixa de extrema pobreza podem ter acesso ao gás de cozinha, produto essencial que sofreu alta nos últimos meses. No entanto, é necessário ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais.

Calendário de pagamento da 3ª etapa do Renda Pará

O calendário de pagamento se divide pela data de nascimento dos beneficiários. Dessa forma, poderão receber aqueles que nasceram nas datas a seguir, em:

20 de dezembro: quem nasceu entre 01 e 10 de janeiro.

27 de dezembro: de 11 a 20 de janeiro.

28 de dezembro: de 21 a 31 de janeiro.

29 de dezembro: de 01 a 10 de fevereiro.

30 de dezembro: 11 a 20 de fevereiro.

03 de janeiro: 21 a 29 de fevereiro.

04 de janeiro: de 01 a 10 de março.

05 de janeiro: de 11 a 20 de março.

06 de janeiro: de 21 a 31 de março.

07bde janeiro: de 01 a 10 de abril.

08 de janeiro: 11 a 30 de abril e de 01 a 10 de maio.

10 de janeiro: de 11 a 20 de maio.

11 de janeiro: de 21 a 31 de maio.

12 de janeiro: de 01 a 10 de junho.

13 de janeiro: de 11 a 20 de junho.

14 de janeiro: de 21 a 30 de junho.

15 de janeiro: de 01 a 31 de julho.

17 de janeiro: de 01 a 10 de agosto.

18 de janeiro: de 11 a 20 de agosto.

19 de janeiro: de 21 a 31 de agosto.

20 de janeiro: de 01 a 10 de setembro.

21 de janeiro: de 11 a 20 de setembro.

22 de janeiro: de 21 a 30 de setembro e de 01 a 20 de outubro.

24 de janeiro: de 21 a 31 de outubro.

25 de janeiro: de 01 a 10 de novembro.

29 de janeiro: de 11 a 30 de novembro e de 01 a 10 de dezembro.

31 de janeiro: de 11 a 20 de dezembro.

01 de fevereiro: de 21 a 31 de dezembro.