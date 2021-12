Em busca de uma oportunidade de emprego? A rede de varejo Renner recruta supervisor de vendas em todo o Brasil. As chances são para o programa Varejo Play 2022, que visa recrutar profissionais com ensino superior completo – ou em andamento – até o dia 15 de dezembro.

Os interessados devem ter, ainda, disponibilidade de mudança para qualquer região do Brasil e também para trabalhar no regime de escala, que inclui final de semana e feriados. Grande parte das vagas são para as cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

Além da capacitação técnica, os candidatos precisam ter capacidade de aprender diferentes funções e identificação com o negócio de varejo e moda. Isso porque, segundo a empresa, os supervisores de vendas são responsáveis por definir objetivos de desempenho e prazos, com base nos planos e na visão da empresa, bem como comunicá-los ao seu time. Além disso, é sua responsabilidade garantir o processo de encantamento ao cliente, supervisionando e orientando todas as atividades da loja, além de planejar, executar ações comerciais em loja e atendimento ao cliente e garantir que as políticas e os procedimentos, tanto legais quanto da empresa, sejam respeitados.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui Assistência Médica, GymPass, Refeitório no local, Desconto em Compra de produtos nas lojas do grupo, além de Remuneração Variável (PPR) e Bônus Individual.

Como se candidatar



Você Pode Gostar Também:

Os interessados deverão acessar a página do programa, disponível aqui, para participar do processo seletivo. As inscrições permanecerão abertas apenas até o dia 15 de dezembro.