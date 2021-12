Renovação da CNH: Veja calendário de atualização

Aqueles que estão com a habilitação vencida precisam conferir quando deverão fazer a renovação.

Devido a pandemia decorrente da Covid-19, o prazo para renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foi suspenso. Porém, um novo calendário já foi liberado para que os documentos sejam atualizados.

Além disso, é importante mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro passou por mudanças, sendo uma delas aplicadas ao tempo de vigência do documento, ampliado para 10 anos.

Veja o calendário para a renovação da CNH vencida

Com o intuito de evitar aglomeração nos postos de atendimento, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) criou um calendário com as datas distribuídas segundo o vencimento da CNH. Confira quando terá permissão para atualizar a sua carteira de motorista:

CNH vencida em março, abril e maio de 2020: renovar até 31 de dezembro de 2021;

CNH vencida em junho, julho e agosto de 2020: renovar até 31 de janeiro de 2022;

CNH vencida em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020: renovar até 28 de fevereiro de 2022;

CNH vencida em janeiro, fevereiro e março de 2021: renovar até 31 de março de 2022;

CNH vencida em abril de 2021: renovar até 30 de abril de 2022;

CNH vencida em maio de 2021: renovar até 31 de maio de 2022;

CNH vencida em junho de 2021: renovar até 30 de junho de 2022;

CNH vencida em julho de 2021: renovar até 31 de julho de 2022;

CNH vencida em agosto de 2021: renovar até 31 de agosto de 2022;

CNH vencida em setembro de 2021: renovar até 30 de setembro de 2022;

CNH vencida em outubro de 2021: renovar até 31 de outubro de 2022;

CNH vencida em novembro de 2021: renovar até 30 de novembro de 2022;

CNH vencida em dezembro de 2021: renovar até 31 de dezembro de 2022.

Cabe salientar que, caso o seu documento tenha vencido fora dos períodos mencionados, o processo de renovação será convencional. Para renovar a habilitação o condutor precisa passar por uma nova avaliação média, que serve para confirmar a aptidão para o transito.