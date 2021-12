Resumo de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’: capítulos de 13 a 18 de dezembro

Joana conta a verdade para Rose, que desiste de viajar. Neném não consegue falar com a ex-dançarina. Flávia se assusta com Conrado. Tigrão dispensa Soraia para falar com Tina. Osvaldo sofre por causa de Nedda. Celina vibra ao saber que Rose não viajou com o marido. Guilherme demite Joana. Neném e Paula chegam ao motel em que Flávia está. Tigrão se surpreende com o desempenho de Tina com o skate. Paula se insinua para Neném. Rose decide sair de casa e Guilherme implora que ela fique. Flávia revela o plano de Cora para Conrado, que vai atrás de Leco e Neco. Tigrão e Tina se reconciliam. Tete e Osvaldo se beijam. Flávia é atingida por um tiro e desmaia nos braços de Neném.

Neném e Paula levam Flávia para o hospital. O funcionário do motel chama a polícia. Daniel recrimina Celina por incentivar a separação do filho. Flávia convence Guilherme a ajudá-la. Juca tem um mau pressentimento. Tina confessa sua paixão por Tigrão para Bianca. Rose conta para o filho sobre a discussão com Guilherme. Guilherme pede ajuda a Joana. Prado e Nunes prendem Conrado. Betina explica a Nedda e Jandira por que Neném saiu com Paula. Joana afirma que não quer mais trabalhar com Guilherme. Neném aconselha Guilherme a não desistir de Rose. Paula e Neném se beijam. Guilherme cuida de Flávia.

Passa-se um semana. Flávia reclama da internação para Guilherme. Neném consegue reabrir o salão de Nedda. Flávia termina o namoro com Murilo. Trombada se recusa a escalar Neném para um jogo amistoso. Vanda indica o paradeiro de Flávia para Nunes e Prado. Tigrão é agressivo com Tina e Rute, e deixa o colégio. Paula convida Neném e a família para um jantar em sua casa. Carmem e Marcelo confabulam contra Paula. Murilo avisa a Juca sobre Flávia. Rose pensa em fazer melhorias para as crianças no hospital público. Tigrão destrata Tina. Rute chama Rose para conversar, e Celina alerta Guilherme. Neném chega com a família para o jantar na casa de Paula.

Paula perde a paciência com as filhas de Neném, e o jogador tenta acalmar a situação. Rute alerta Guilherme e Rose sobre o mau comportamento de Tigrão. Paula sugere lançar sua nova linha de cosméticos na inauguração do salão de Nedda. Guilherme leva Flávia para jantar. Tigrão dá um fora em Soraia, que se enfurece e inventa uma história para Denis e Cabeça. Guilherme se ofende com os comentários de Flávia. Paula diz a Nedda que quer ficar noiva de Neném. Flávia pega a carteira de Guilherme e vai embora do restaurante antes de ele pagar a conta. Bianca passa mal na casa de Paula.

Paula ajuda Neném a levar Bianca para o hospital. Guilherme se enfurece com Flávia. Tigrão briga com Denis e Cabeça. Guilherme foge do restaurante. Guilherme e Flávia são assaltados. Deusa alerta Celina sobre Tigrão. Joana se compromete a cuidar de Bianca, e Neném fica emocionado. Flávia ganha uma partida de sinuca com a ajuda de Guilherme. Paula volta para hospital para ficar com Neném. Joana conta sobre Bianca para Rose, que fica aflita. Neném aceita ficar noivo de Paula. Guilherme e Flávia se beijam. Rose vê Neném e Paula juntos.