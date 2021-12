Resumo de ‘Um Lugar ao Sol’: capítulos de 06 a 11 de dezembro de 2021

Christian/Renato deixa o restaurante assim que avista Anchieta com Túlio. Túlio sonda Anchieta sobre o ex-funcionário que se parece com Christian/Renato. Bárbara liga para Ravi do celular de Lara. Christian/Renato avista o número de Lara tocando no celular de Ravi e acusa o amigo de estar falando com sua ex-namorada às escondidas. Christian/Renato pede desculpas a Ravi, que afirma que Lara deve estar à procura de Renato. Érica se sente culpada pelo infarto de Santiago. Cecília deixa claro para Ilana que só faz a campanha publicitária se Rebeca não participar. Ruth mostra a Túlio uma foto que encontrou na carteira de Ravi, em que o motorista está abraçado a Christian/Renato em frente ao abrigo Caminhos do Amanhã. Túlio resolve viajar com Ruth para Goiás.

Túlio e Ruth fingem ser um casal interessado em adotar uma criança. Túlio fica intrigado com o fato de Ravi conhecer Renato. Avany desconfia de Túlio e Ruth e manda uma foto para Ravi, se certificando de que o casal está mentindo. Inácia aconselha Joy a dar mais valor a Ravi. Bárbara pede ajuda a Janine para escrever uma carta a Santiago. Lara consegue um emprego de cozinheira e convence Mateus a se mudar para o Rio. Nicole resolve fazer um teste de dublagem. Breno e Ilana discutem. Cecília tem um bom desempenho na sessão de fotos para a campanha. Cecília se sente atraída por Breno. Christian/Renato consegue fazer uma cópia da chave de Ruth, e invade a casa da amante de Túlio. Ravi encontra fotos de Ruth com Túlio. Christian/Renato investiga o computador de Ruth.

Christian/Renato conta a Ravi que encontrou os orçamentos superfaturados apresentados para a Redentor. Christian/Renato avisa a Ravi que irá esperar Santiago deixar o hospital para contar sobre as falcatruas de Túlio. Santiago recebe alta do hospital. O médico avisa que Santiago não deve sofrer nenhum tipo de estresse, o que faz com que Christian/Renato seja obrigado a adiar o comunicado ao sogro sobre a conduta de Túlio e Ruth na Redentor. Ilana faz o procedimento de fertilização ao lado de Breno. Bárbara pede ajuda a Nicole ao saber que Christian/Renato inscreveu o conto de Janine em um concurso de literatura em seu nome. Christian/Renato faz uma ligação de vídeo para Túlio, e Lara vê a imagem do ex.

Lara tenta pegar o celular de Túlio e acaba expulsa do estádio. Túlio vai atrás de Lara, que fala que foi noiva de Christian. Túlio afirma a Ruth que vai desmascarar Christian/Renato. Paco reconhece Nicole no estúdio de dublagem e faz elogios à atuação dela no teatro. Bárbara fica surpresa ao ver Cecília chegar para o aniversário de Santiago. Noca pede demissão do restaurante. Túlio diz a Ruth que acha que Christian/Renato sabe que eles estiveram em Goiânia. Túlio e Ruth conseguem as imagens da câmera do prédio onde Renato aparece ao lado do irmão. Túlio e Ruth confirmam o horário da morte de um dos gêmeos e concluem que Christian assumiu a identidade de Renato.

Túlio diz a Ruth que vai desmascarar Christian/Renato. Bárbara diz a Nicole que ela traiu sua confiança. Breno decide voltar para o Rio para ajudar o pai, e Cecília pede carona a ele. Breno aconselha Cecília a conversar com Rebeca. Júlia jura a Felipe que parou de beber e pede ajuda financeira para gravar seu CD. Ana Virgínia aconselha Felipe a não dar dinheiro para Júlia. Ravi aproveita distração de Túlio e parte com o carro, deixando o executivo no meio da estrada. Bárbara joga o celular de Christian/Renato na piscina. Túlio consegue um carro para seguir viagem. Breno fotografa Cecília. Santiago diz a Christian/Renato que ficaria muito zangado se ele traísse sua confiança. Túlio deixa Christian/Renato chocado ao chamá-lo de Christian dos Santos.