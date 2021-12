Retrospectiva: confira os 10 assuntos de moda e beleza mais comentados de 2021

2021 foi um ano cheio de dicas sobre unhas, cabelos e tendências. No ano em que as matérias sobre unhas foram um estouro as Nail Art ganharam um lugar de destaque na leitura do nosso público. Com muitas dicas do bom e velho “faça você mesmo” as pautas relacionados a cabelo e truques caseiros saíram na frente em nosso Top 10. Confira as melhores dicas do ano.

10 dicas para o esmalte durar mais nas unhas –

No top 1, está a lista de dicas para aquelas que são adeptas aos truques caseiros e não deixam de lado as unhas bem feitas. Reveja o “ritual manicure” com dicas de experts no assunto para que você fique com o esmalte até cansar dele sem sinais de desgaste.

2. Entenda de vez por que o óleo de coco pode prejudicar o cabelo-

O iBahia desvendou o segredinho preferido das blogueiras, a verdade é que o produto pode ressecar determinados tipos de cabelos e deixá-los com uma aparência endurecida.

3. Pinta o cabelo em casa? Saiba como remover as manchas de tinta da pele-

E mais uma vez os truques caseiros caíram no gosto dos nossos leitores, as dicas eficazes para tirar as manchas foram a solução para quem enfrenta esse problema.

4. Saiba como evitar nós e ressecamento em cabelos crespos e cacheados-

Os fios cacheados e seus cuidados tem um lugarzinho especial na nossa editoria. A matéria que entrou no top 10 explica os existem fatores que podem agravar ou amenizar os fios mais embaraçados, com a tendência a nós e ressecamento.

5. Grisalhos estão em alta! Confira dicas para manter os fios brancos saudáveis-

Cabelo grisalho esteve em alta em 2021. O fenômeno natural do organismo, resultada da queda de produção de melanina que avança com a idade. Você também quer saber quais cuidados especiais os fios brancos precisam? Confira

6. Você sabe o que são rugas periorais? Entenda causas e saiba como tratar-

Beleza foi de fato um tema que se manteve em alta, e as rugas periorais, também conhecidas como “código de barras” as linhas verticais que se formam ao redor dos lábios.

7. Saiba quais são os procedimentos mais saudáveis para quem quer alisar o cabelo-

As escovas progressivas e relaxamentos continuam em alta. E dentro desse universo existem muitos tipos de procedimentos, mas tem aqueles que são mais saudáveis, a matéria que bombou explica alguns procedimentos e entenda quais fazem bem ao seu cabelo

8. Mudança no visual já: veja sete dicas para o seu cabelo crescer mais rápido-

É claro que a busca por um rápido crescimento capilar estaria na nossa lista. Por isso, deixamos sete dicas para o cabelo crescer mais rápido