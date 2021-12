Retrospectiva Gastronomia: confira as receitas mais buscadas no ano de 2021 no iBahia

Em 2021, foram 773 receitas publicadas no portal iBahia. Do café da manhã ao jantar, nas festas especiais e nas datas comemorativas, estivemos presentes nos momentos mais cotidianos e nos mais especiais do seu dia. Mas, nessa infinidade de possibilidades, resolvemos destacar as 10 receitas mais lidas por vocês! E ai ?! Preparados?! Confira a lista:

1. Apenas 10 minutos: aprenda receita super rápida de pão de aveia na frigideira Foto: Reprodução / Nestlé

Receita ideal para o café manhã, o pão de aveia além de substituir o pão tradicional, fica pronto em apenas 10 minutos com seis ingredientes. Confira o passo a passo dado pela Nestlé aqui. 2. Apenas três ingredientes: aprenda a fazer um pastel de forno fácil

Pastel de forno é a cara de lanche de padaria, mas você sabia que pode ser bem fácil reproduzi-lo em casa? Com essa receita, que leva apenas três ingredientes, não tem erro. O recheio você pode fazer como quiser: queijo, calabresa, carne, frango, atum, e versões doces, como queijo com goiabada, brigadeiro, e por aí vai. Aprenda a fazer aqui. 3. Sabor de fazenda: aprenda a fazer um delicioso arroz de carreteiro

A receita especial da Nestlé, fica pronta em 40 minutos e rende seis porções. Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo aqui. 4. Apenas 3 ingredientes: aprenda a fazer bolo simples e delicioso para lanche da tarde

Perfeita para o fim de tarde ou aqueles momentos em que a visita chega de última hora, a receita de bolo simples é uma ótima opção para algo mais rápido e prático. A receita de Amando Cozinhar leva cerca de 1h30 para ficar pronta.

5. Inove no clássico: aprenda a fazer ovo nuvem cremoso para café da manhã Foto: Reprodução / Nestlé

Os ovos são indispensáveis no café da manhã de muitos brasileiros e a sua versatilidade permite a confecção de vários de tipos de receita. Seja mexido, frito, em neve ou com queijo, o ovo traz praticidade, sabor e atende as necessidades da manhã. A receita de ovo nuvem cremoso traz inovação para as versões mais clássicas dessa proteína. 6. De última hora: aprenda a fazer um omelete de forno para inovar na sua dieta

Para tudo ficar pronto são necessários apenas 30 minutos, e se tem ovo na sua dieta, essa é a oportunidade de inovar no cardápio. A receita de omelete de forno leva abobrinha, tomate e queijo rende quatro porções que podem ser servidas no café da manhã ou em outros horários. Confira aqui e bom apetite! 7. Café da manhã saudável: aprenda duas maneiras de fazer ovo e inovar

Quer mais duas opções de ovo para o café da amanhã? As opções dessa receita são omelete de tomate com ervas e ovo mexido cremoso. Super fáceis de fazer e com poucos ingredientes. Veja mais aqui.

8. Em um piscar de olhos: aprenda a fazer uma farofa rápida com farinha de milho Foto: Reprodução / Nestlé