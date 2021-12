Revalida 2021: consulta aos locais de prova já está disponível

As provas da segunda etapa do Revalida (Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2021 serão aplicadas nos dias 18 e 19 de dezembro. A consulta aos locais de prova já está disponível no Sistema Revalida.

Os inscritos no Revalida devem acessar o seu login individual para conferir os locais de realização do exame e outras informações, como atendimento especializado, por exemplo.

A aplicação da segunda etapa ocorrerá em 22 cidades: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Niterói (RJ), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Santa Maria (RS), Teresina (PI) e Uberlândia (MG).

O Revalida é feito em duas fases, ambas eliminatórias. A primeira fase é de caráter teórico, enquanto a segunda conta com uma avaliação prática, de habilidades clínicas. No próximo fim de semana (sábado e domingo), o Inep irá aplicar a prova prática para os candidatos que já obtiveram aprovação da 1ª etapa.

O Inep realizou a 1ª etapa do Revalida 2021 em setembro deste ano. De acordo com o órgão, a aplicação contou com a presença de 11,8 mil médicos inscritos na prova teórica.

Ainda não foi informada a data de divulgação dos resultados da segunda etapa do Revalida 2021.

Protocolo contra a covid-19

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório, durante todo o período de aplicação da provas de habilidades clínicas. O Inep recomenda ainda que os participantes priorizem máscaras do tipo N95 ou PFF2, que proporcionam maior proteção.

Os participantes poderão levar máscaras para troca, bem como garrafa de água para consumo pessoal e recipiente com álcool para higienizar as mãos.

Veja mais informações no site do Revalida.

