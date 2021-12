Réveillon 2022: confira o esmalte perfeito para cada signo

Você também é daquelas que não quer abrir mão do look branco na virada do ano? Se você não quer deixar a tradição de lado, as unhas podem ser uma boa aposta na hora começar o ano com boas vibrações atraída pelas cores.

Na hora de colocar um ponto de cor e atrair coisas boas para o novo ano, que tal pesquisar o que a astrologia tem a dizer? Segundo a astrologia cada signo tem uma cor representativa que despertam a energia vital, então vale dar uma olhadinha no seu mapa astral.

De acordo com a astróloga Helena Marques, cada signo está ligado a uma cor. Pedimos então a profissional que nos contasse qual é a cor de cada signo. Confira: