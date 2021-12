Réveillon 2022: saiba quais capitais cancelaram comemoração de festa de virada

Com o surgimento da recém-identificada cepa do novo coronavírus, a ômicron, prefeituras de pelo menos 16 capitais brasileiras cancelaram totalmente ou parcialmente as festas de réveillon: Aracaju, Belém, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, São Luís e Vitória.

Já nas capitais Florianópolis e Recife, acontecerá apenas a queima de fogos, sem shows.

Rio de Janeiro, Manaus, Porto Velho e Maceió seguem com o planejamento de fazer o evento.

Sem realizar comemorações especiais para a virada há anos, Belo Horizonte e Curitiba seguirão sem programações para o Réveillon.

Ainda não há um posicionamento sobre a realização do evento nas cidades de Teresina, Macapá, Rio Branco, Goiânia e Boa Vista.