Reveillon com Jorge e Mateus e Gusttavo Lima terá ingressos a partir de R$ 350

Com apresentações do cantor Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e É O Tchan, o Réveillon Felicitá promete agitar a virada do ano na capital baiana. O evento inicia a pré-venda a partir das 20h desta terça-feira (07), através da Bilheteria Digital.

O Felicitá contará com três setores distintos: Vip, o Stage com Open Bar Premium que oferece whisky 8 anos, Gin, Vodka Premium , Cerveja, Tônica , Refrigerante e Água e para completar o Lounge All Inclusive, com as mesmas bebidas do Stage, com a diferença do Whisky 12 anos e serviço de buffet.