Réveillon: confira 3 penteados fáceis para cacheadas

Ainda não sabe qual penteado vai fazer para passar o Réveillon? Separamos 3 penteados fáceis, rápidos e lindos para te ajudar nesa missão. Confira as inspirações.

As tranças trazem uma mega versátilidade na hora de montar penteados no cabelo cacheado. Além de nunca saírem de moda, existem vários modelos, seja um rabo de cavalo, coques ou até a nagô.

A raiz polida pode dar toda a classe ao seu penteado e é uma boa opção tanto para as cacheadas com cabelo curto ou longo. Nossa dica é arrasar no babyhair.

FOTO/ Reprodução Instagram

Esse é um dos penteados mais simples e charmosos. Para fazer o afro puff, basta passar um elástico ou faixa ao redor da cabeça e vá prendendo em direção ao topo da cabeça. A finalização é por sua conta e os acessórios podem ser uma boa dica.