Reviravolta: Pilar fica devastada após se tornar escrava em ‘Nos Tempos do Imperador’

Uma grande reviravolta promete testar os corações dos telespectadores de ‘Nos Tempos do Imperador’. É que de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, Pilar (Gabriela Medvedovski) se tornará escrava de Solano López (Roberto Birindelli).

Segundo a publicação, a médica irá para a Guerra do Paraguai, mas acabará se perdendo no meio da tropa. Ela então ficará de frente com o ditador: “Gosto de gente assim: com muita coragem e pouco juízo. Seus amigos tiveram mais sorte, escaparam”.