Riachuelo têm NOVOS empregos; veja cargos abertos

A Riachuelo está finalizando o ano de 2021 com novas oportunidades de emprego pelo país. São diversas chances com carteira assinada espalhadas em diversas regiões do Brasil. Os candidatos podem acessar as informações, a seguir, e se candidatar através do site do processo seletivo da empresa.

Riachuelo abre vagas de emprego pelo país

São diversas oportunidades de emprego que geram benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida e outras possibilidades. Veja quais são os cargos disponíveis!

Assistente de Atendimento;

Líder de Atendimento;

Supervisor (a) de Atendimento;

Assistente de Vendas (telefonia);

Vendedora (or);

Assistente de Vendas e Merchandising;

Vendedor Responsável;

Supervisor (a) de Vendas e Merchandising;

Monitor de Loja;

Supervisor(a) de Vendas Assistidas;

Auxiliar de Vendas Omni;

Líder de Patrimônio;

Jovem Aprendiz;

Líder de Novos Negócios.

As exigências para os principais cargos são a experiência específica nas atividades. Para mais informações, confira a página do processo seletivo, mencionada, a seguir.

Como se candidatar

Os interessados em uma das oportunidades de emprego da Riachuelo podem seguir as orientações abaixo e cadastrar currículo atualizado:

