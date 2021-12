Rico Melquiades leva susto ao pagar R$346 em corte de cabelo: ‘Botei um megahair?’

Apesar de ter ganhado “A Fazenda 13” e se tornar milionário, Rico Melquiades não está pronto para fazer extravagâncias com o dinheiro do prêmio. Prova disso, foi o susto que o ex-peão levou ao saber o preço do seu corte de cabelo.

Acompanhado de Bil Araújo, o humorista falou com seus seguidores sobre o momento. “Acabei de cortar o cabelo e falei ‘Bruno quanto foi?’ e ele ‘R$346’. Gente, vem cá, eu botei um megahair na cabeça? 346 reais!”, disse.

“E o meu que foi R$270? Nem cabelo eu tenho”, falou Bil no momento. “Misericórdia gente, eu lembro que fazia por 10 conto. Lá em Maceió R$35 eu pago no corte, gente eu não tô doida não. Gente do céu, foi fod* essa”, finalizou Rico.

Veja o vídeo: