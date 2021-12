Rico Melquiades surpreende ao revelar planos para prêmio de ‘A Fazenda 13’

Campeão de “A Fazenda 13”, Rico Melquiades revelou o que deseja fazer com o prêmio de R$1,5 milhão. O influenciador conversou com a coluna Leo Dias, do Metrópoles. “Quero esquecer esse dinheiro lá no banco e trabalhar muito”, iniciou.

“De verdade, o meu sonho é ajudar a minha família. Vou quitar a minha casa e quero montar uma empresa para a minha família poder trabalhar. Não quero que eles tenham de dar satisfação para ninguém. Minha mãe já fez muita coisa”, explicou.

“Sempre ajudei a minha família como pude, por exemplo, às vezes, alguém vinha até em casa para ajudar a minha mãe numa faxina e eu dava R$200. Outra hora eu precisava de ajuda para fazer algum trabalho, eu dava mais uma quantia. Me preocupo mais com a minha família do que comigo”, completou.

O ex-peão ainda revelou que assina parcerias de até R$100 mil. “Estou fazendo muita publi. Tem várias marcas me procurando, graças a Deus. Já fiz publis de R$ 60 mil, R$ 80 mil e R$ 100 mil. Tenho medo de ver as pessoas me chamando de esnobe, mas preciso aproveitar esse momento”, finalizou.