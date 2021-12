Rio de Janeiro anuncia reajuste de quase 10% para funcionários públicos

O Governador do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, anunciou nesta quarta-feira (1), uma novidade sobre o funcionalismo público. De acordo com o chefe do Governo local, todos os funcionários do estado irão receber um reajuste salarial de quase 10%. E isso vai começar a valer a partir do próximo ano.

Algumas pessoas estavam esperando que isso fosse acontecer ainda este ano, mas isso não se confirmou. De acordo com Cláudio Castro o primeiro pagamento reajustado só vai sair mesmo em fevereiro de 2022. Esses reajustes irão valer também para aposentados, pensionistas e inativos.

“É uma conta de R$ 3 bilhões por ano. Sem contar com dinheiro da Cedae, é em cima de atividade econômica, de recuperação do estado”, disse o Governador em um evento que aconteceu na Zona Norte da cidade. De acordo com as informações oficiais, o estado do Rio estava há sete anos sem reajustes para os seus funcionários públicos.

Nesta mesma declaração, Castro disse também que o estado vai pagar o salário de dezembro até o próximo dia 30. A segunda parcela deverá cair na conta desses trabalhadores no dia 17 de dezembro. Pelas leis gerais, os patrões podem fazer isso até o dia 20 deste mês.

O salário de novembro, ainda de acordo com Castro, deverá chegar na conta dessas pessoas nesta sexta-feira (3). Como dito, ele ainda não virá com o reajuste de quase 10%. Esse só vai chegar no bolso do trabalhador fluminense no mês de fevereiro. Então o que resta agora é aguardar. Essa é a dica.



Além do Rio

A discussão em torno dos reajustes para os funcionários públicos não é bem uma exclusividade do Rio de Janeiro. Neste exato momento, vários estados estão decidindo se vão e como irão fazer isso para o ano de 2022.

Há também uma discussão em nível federal. Na última semana, o Presidente Jair Bolsonaro disse que todos os funcionários públicos irão ganhar reajuste no próximo ano. Essa declaração acabou caindo como uma bomba no mercado.

Auxílio Brasil

Aliás, outra discussão que está forte neste momento é a questão do Auxílio Brasil. Pelo que se sabe oficialmente, o Governo Federal acabou de concluir os pagamentos da primeira rodada. Cerca de 14,5 milhões receberam. É o que se sabe.

O problema está no próximo pagamento. Neste momento, o Governo Federal ainda não tem certeza no que vai acontecer nos dias seguintes. Nem o número exato de usuários do programa dá para saber ainda. Pelo menos não até agora.

Vale-gás

Também deve começar neste mês de dezembro os pagamentos do vale-gás. Esse é o programa de autoria do Congresso Nacional e que tem o objetivo de ajudar as pessoas no processo de compra do botijão de 13 kg.

O Governo Federal já sancionou esse projeto, mas ainda não deu mais detalhes sobre ele. Ainda não dá para saber, por exemplo, quantas pessoas irão receber o benefício em questão. Pelo menos até aqui, eles não divulgaram essa informação. Agora é esperar.