Rio de janeiro cancela festa de réveilon 2022

Em anúncio feito na manhã deste sábado (04), o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, declarou o cancelamento da tradicional festa de réveilon do Rio.

“Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2” escreveu Eduardo Paes.