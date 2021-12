Rio de Janeiro já tem plano de vacinação nas escolas, mas aguarda governo federal

O Rio de Janeiro já estabeleceu um plano de vacinação nas escolas da rede pública da capital, mas aguarda que o Governo Federal compre as doses da vacina contra a covid-19. De acordo com o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, não há previsão de quando o governo vai comprar as vacinas.

Em meio a discussões e pesquisas sobre a vacinação de crianças, a Anvisa autorizou no dia 16 de dezembro o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos no Brasil, com dose reduzida. A dosagem do imunizante para crianças acima de 12 anos é diferente.

Segundo o secretário, o ideal seria que as crianças fossem vacinadas no período das férias de verão:

“Seria muito importante se as crianças se vacinassem já no período de férias. Mas temos um plano de vacinação em escolas-polo em todas nossas regionais em parceria com a Saúde, temos capacidade de operacionalizas isso assim que tiver a vacina, o que deveria ser a prioridade número um do Governo Federal no momento”, afirmou o secretário.

Segundo ele, o plano da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a pasta da Saúde, visa a imunização de cerca de 300 mil alunos das escolas municipais. O plano criado é para vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

De acordo com a pasta, o plano prevê a vacinação contra a covid-19 em 22 unidades de ensino, sendo duas por região. Confira mais informações no site da Secretaria Municipal de Educação do Rio.

