Rio Vermelho é sede do evento ‘Natal Cultural’; confira programação

De 9 a 12 de dezembro, o bairro do Rio Vermelho conta com um programação gratuita para celebrar as festas natalinas. O “Natal Cultural Rio Vermelho” será realizado no Largo da Mariquita, que ganhou uma decoração especial para a ocasião.

Na programação, concertos com orquestras, como Sergio Benutti e Zeca Freitas, feira de artesanatos e atividades infantis prometem movimentar o local. O evento tem patrocínio da Rede de Saúde Mater Dei, apoio da Prefeitura de Salvador e realização do Sesi Bahia e Sole Produções.

Confira a programação completa:

9/12 – quinta-feira – começa às 14h

14h às 20h – Feira da Sé

Em edição especial, a Feira da Sé acontecerá de 9 a 12 de dezembro no Natal Cultural do Rio Vermelho. Com cerca de 60 expositores, a feira dará continuidade ao seu compromisso de valorizar o mercado local de arte autoral, artigos artesanais, sustentáveis, comida de rua com identidade baiana, além de pequenos negócios ligados à economia criativa, num mix de produtos que reúne itens de moda, artesanato, artes visuais, literatura, gastronomia, música, teatro e atividades infantis.

18h30 – Coral Ecumênico da Bahia – Regência Maestro Angelo Rafael – plateia com cadeiras

Sob a regência do maestro Angelo Rafael o Coral Ecumênico da Bahia vai apresentar canções da música popular brasileira, como “Girassol” e “Encontros e Despedidas” além de um repertório de músicas clássicas e natalinas. O concerto terá como solista o tenor Gustavo Seróes e no teclado, Pedro Vieira, professor de música e maestro assistente do CEB.

Fundado em 08 de dezembro de 2013 pelo Pastor Djalma Torres e pelo maestro Angelo Rafael Fonseca, o Coral Ecumênico da Bahia fez sua estreia no emblemático 21 de janeiro (Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa), na Reitoria da UFBA. Desde então, o grupo interpreta um repertório cuidadosamente selecionado que contribui para o desenvolvimento do diálogo inter-religioso, o fomento da diversidade cultural e a promoção dos direitos humanos.

19h30 – Concerto de Natal com a Orquestra Sergio Benutti – plateia com cadeiras

O concerto da Orquestra Sergio Benutti é composto por uma seleção de músicas natalinas e de um repertório tradicional das grandes orquestras, que era executado nos bailes e shows das big bands, do Século XX. No programa, composições como “Moonlight Serenade”, “Love is a Many Splendored Thing” e “It’s a Wonderful Word”, “Fascinação”, “Tico Tico no Fubá”, “La Virgem de Macarena”, “A Banda”, e uma seleção especial de músicas de Natal.

Dia 10/12 – quarta-feira

14h às 20h – Feira da Sé

18h30 – Coral Ecumênico da Bahia – Regência Maestro Angelo Rafael – plateia com cadeiras

19h30 – Concerto de Natal com a Orquestra Zeca Freitas – plateia com cadeiras

O maestro já anunciou! Zeca Freitas e Orquestra vão tocar para o espírito do Natal, músicas que falam do nascimento de Jesus e das tradições natalinas, como “Gingle Bell” e “Noite Feliz”. Mas parte do repertório também será composto por músicas que tocam o coração de todos, como “Proposta” e “Emoções”, de Roberto Carlos e “Hey Jude” e “Imagine” dos Beatles. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dia 11/12 – quinta-feira

14h às 20h – Feira da Sé

18h – Coral Pentágono – Regência Maestro Carlos Veiga Filho – plateia com cadeiras

O Pentágono Grupo Vocal foi criado em 2006 e é dirigido pelo maestro Carlos Veiga Filho desde sua formação. Hoje, formado por 18 cantores e cantoras, o grupo trabalha arranjos a três e quatro vozes, em e com canções que buscam valorizar a música brasileira e especialmente a música baiana.Os cantores são profissionais de diversas áreas de atuação e têm a música como um ponto de interesse em comum. O maestro Carlos Veiga Filho é graduado pela UFBA e atua na regência de corais desde 2000.

19h30 – Show de Cláudia Cunha – plateia com cadeiras

A noite do Rio Vermelho promete se iluminar com o canto claro e afiado dessa que é considerada hoje uma das melhores vozes da música produzida na Bahia – Claudia Cunha – num show que celebra o calor e luminosidade da estação. O show “Solar” é dedicado ao repertório de uma das vozes mais luminosas da MPB em sua fase mais tropicalista – Gal Costa – além de seus parceiros de movimento e geração: Caetano, Gil, Moraes, Jorge Ben Jor, Rita Lee e outros. Acompanham Claudia Cunha, Alex Mesquita (guitarra), Yacoce Simões (teclados), Marcelo Rocha (baixo) e Victor Brasil (bateria) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14h às 20h – Feira da Sé

18h – Coral Pentágono – Regência Maestro Carlos Veiga Filho – plateia com cadeiras

19h30 – Show de Alexandre Leão – plateia com cadeiras