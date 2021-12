RJ: IFF divulga termo de adesão ao SiSU do primeiro semestre de 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) divulgou o termo de adesão da instituição ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. A oferta do IFF será de 445 vagas para 27 cursos de graduação.

Conforme com o documento, as vagas estão distribuídas para a seleção do público geral e para os estudantes cotistas. Do total das oportunidades, 216 são para ampla concorrência, e outras 229 são para estudantes oriundos de escolas da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Dentre as vagas reservadas segundo a Lei de Cotas, há percentual para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

Além do quadro de vagas e cursos, o termo de adesão apresenta diversas outras informações como modalidades de concorrência e pesos estabelecidos pela instituição para cada prova em conformidade com a área do curso.

Você Pode Gostar Também:

Sobre o SiSU 2022

O Ministério da Educação (MEC) realiza duas seleções por ano através do SiSU. A classificação dos estudantes é feita por meio da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, as duas edições do SiSU 2022 usarão as notas do Enem 2021.

Nesse sentido, só poderá concorrer a essas vagas do IFF o estudante que tenham feito as provas do Enem 2021 e que não tenham zerado a prova de redação. Além disso, o estudante não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. De acordo com o Inep, os resultados do exame serão divulgados no dia 11 de fevereiro de 2022. Desse modo, o período de inscrição do SiSU 2022/1 deve ser aberto na segunda quinzena de fevereiro, após o resultado do Enem.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também A UEMA irá divulgar resultados dos pedidos de isenção do PAES 2022 em janeiro; confira datas e mais informações.