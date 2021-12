Rock in Rio vai sortear ingressos para quem doar para a campanha Natal Sem Fome

Em conjunto com a ONG Ação e Cidadania, o Rock in Rio promove a campanha do Natal Sem Fome com o intuito de incentivar uma maior arrecadação de doações que vão levar alimentos a diversas famílias brasileiras. Entre os dias 7 e 25 de dezembro, aqueles que realizarem doações a partir de R$ 20 para a campanha estarão concorrendo a um par de ingressos de gramado para a próxima edição do Rock in Rio, em setembro de 2022. Ao todo, a promoção vai premiar 250 pares de ingressos.

Também para que mais pessoas possam se engajar nesta causa, a campanha estará presente para todo o país nas plataformas digitais do evento e ganhará as ruas do Rio de Janeiro pelas mídias out-of-home (OHH).

As doações para a ONG Ação da Cidadania em parceria com o Rock in Rio são feitas por meio do Natal Sem Fome, pelo site. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a entidade arrecadou cerca de 32 mil toneladas de alimentos que foram destinados a mais de 12,5 milhões de pessoas em todo o país.