Rodrigo Alarcon relata de forma cômica suas vivências na pandemia em seu novo single

O novo hit de Rodrigo Alarcon chega hoje em todas as plataformas digitais. Com leveza e humor, o cantor conta as dificuldades da vida pandêmica e a ideia de que todos se apegaram a algo para manter a saúde mental, seja na fé ou ironicamente no Rivotril.

Essa é sua primeira faixa a ser lançada depois de uma longa produção do seu disco com data de lançamento para 2022. A música tem a colaboração de Niela Moura e Luiz Bellini na letra e produção de Niela e Pedro Altério.

“Rivotril e a fé é sobre a busca do equilíbrio. A gente vem de quase 2 anos muito complicados para todos, e nós, que sobrevivemos, passamos todos os dias buscando manejar o dia a dia, com todos os compromissos e problemas na esfera pessoal e social, durante o período de pandemia”, contou Rodrigo.

.