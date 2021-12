Rôgga abre processo de estágio 2022 

Se você está pensando em começar um estágio em 2022, a Rôgga está com o processo seletivo aberto. Acompanhe o artigo e fique por dentro das vagas.

Vagas de estágio – Rôgga

O Programa de Estágio e Trainee Rôgga 2022 tem 11 vagas abertas e proporciona um momento muito importante para o desenvolvimento da carreira profissional dos selecionados, com a troca de conhecimentos e experiências com os demais profissionais da empresa, que é uma das construtoras mais inovadoras do sul do país.

Para participar do programa de estágio, o universitário deve residir em Joinville-SC ou cidades do litoral norte de Santa Catarina (Penha, Piçarras, Itajaí e Navegantes), ter conhecimento em ferramentas Google e estar estudando os seguintes cursos:

Engenharia Civil,

Arquitetura,

Economia,

Publicidade e Propaganda,

Engenharia de Produção,

Superior em Engenharia Ambiental,

Engenharia Mecânica,

Administração,

Matemática,

Física,

Contabilidade,

Processos Gerenciais ou Gestão de Qualidade.

Já para o programa de trainee, o interessado deve residir em Joinville-SC, litoral norte ou Vale do Itajaí-SC, ter graduação completa nas seguintes áreas:

Administração,

Economia,

Engenharia Civil e Arquitetura.

Com conclusão entre 2018 e 2021, e oferecer vivência e atuação de no mínimo dois anos nas áreas.

Além disso, a empresa busca jovens talentos que se identifiquem com canteiro de obra, área comercial/vendas, negociação e novos negócios.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, destacam-se:

Vale-transporte,

Programa de Participação de Resultados,

Vale-refeição,

Seguro de vida em grupo e Assistência médica.

Informações

Fonte: Assessoria de Imprensa – Cia de Estágios.

