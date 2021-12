Ronaldo Nazário é o novo acionista majoritário do time Cruzeiro, comprando 90% do time.

O ex-camisa 9 da seleção brasileira, agora aos 45 anos, se reconecta aos campos de futebol, no entanto desta vez em uma perspectiva diferente. Dando sentido ao famoso ditado que diz que “o bom filho à casa torna”. Já que o time do Cruzeiro foi onde Ronaldo fez sua estréia profissional, quando tinha apenas 16 anos, já demonstrando ser um destaque e tendo muita habilidade com a bola nas categorias de base.

Na tarde deste sábado, por meio das redes sociais, o fenômeno fez uma live onde ele aparece ao lado do presidente do clube da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, para anunciar o acordo de R$400 milhões com a compra do time do Cruzeiro. Mediada pela XP Investimentos, a negociação entre Ronaldo e Cruzeiro já estaria adiantada, onde ambos aguardavam apenas uma mudança de lei para que o firmamento entre time e o ex-atleta avançasse.

A compra do time do Cruzeiro pelo o ex-atacante repercutiu pela mídia internacional. Ronaldo, o eterno fenômeno, é também dono de um time europeu de futebol, o Valladolid. O time espanhol se encontra atualmente na segunda divisão. O jogador fechou acordo no ano de 2018, quando desembolsou 30 milhões de euros pela compra do time, ficando com 51% das ações da espanhola.

Assista o vídeo com as primeiro relato do grande ex-atleta como acionista majoritário do time:

Primeiras palavras do @Ronaldo, como acionista majoritário do @Cruzeiro Esporte Clube. 🦊🔵⚪ pic.twitter.com/BW6Xd706rL — Cruzeiro em Vídeos (@CECemVideos) December 18, 2021

“Feliz demais de ter concluído esta operação. Tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o clube ao lugar em que merece estar. Temos muito trabalho pela frente”, declarou Ronaldo no vídeo.

“Peço ao torcedor que se conecte outra vez com o clube, que volte a frequentar o clube e ir aos estádios, porque vamos precisar de toda força e união da torcida cruzeirense. Temos muito trabalho pela frente e nada a comemorar por enquanto, mas temos muita ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente”, acrescenta o ex-craque.

O ex-centroavante é um dos melhores do mundo, ao todo foram 58 jogos que o craque disputou pelo Cruzeiro, trazendo o total de 56 gols para o Clube, no ano de 1993 a 1994.

Vale dizer que este acordo é inédito na história do futebol no país, devido a uma nova legislação sancionada pelo Congresso. A alteração concede a permissão de venda em até 90% das ações para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A nova regra teve 544 votos a favor e 20 votos contra a alteração do estatuto. Antes do projeto de lei nº 5516, de 2019, só era possível vender 49% das ações do Cruzeiro para a SAF, por exemplo.

Com a nova lei em vigor, que permite que os clubes de futebol possam agora ser empresas, promete revolucionar a história do esporte brasileiro. A grandiosa compra de Ronaldo foi a primeira na história, desde que a nova lei foi sancionada, há três meses atrás. O ato proporciona uma extrema mudança para a história dos clubes nacionais, fazendo com os times tenham a possibilidade de se tornarem ainda mais fortes, alcançando patamares ainda maiores.

O processo foi realizado através da empresa de Ronaldo, a Tara Sports, no entanto a operação ainda depende de uma série de fatores pela frente. Conforme dito pelo diretor da XP Investimento, Pedro Mesquita, ainda faltam detalhes para efetivar a operação.

O Cruzeiro atualmente possui uma grande dívida. Desde seu rebaixamento em 2019 e por conta de algumas pendências com a justiça, o Clube acumulou uma dívida que ronda a casa de 1 bilhão de reais. Contudo, esse é sim o início de uma nova trajetória para a história do clube, embora os desafios e o trabalho duro pela frente, já demonstra possuir um futuro mais otimista e promissor.

Enquanto a transmissão ao vivo do acordo era feita, o presidente do Clube do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, comentou:

“O clube que revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo as portas para o mundo de novo. Um trabalho muito bem feito e costurado há um tempo. Já conhecido como presidente, agora acionista majoritário do Cruzeiro SAF.”