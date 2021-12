Rosca de Reis? Aprenda a fazer um irresistível pão natalino

Alguns chamam de pão, outros de bolo, mas a Rosca Natalina é uma tradição das festas de fim de ano. Apesar de segundo os costumes ser servida apenas no dia 6 de janeiro, como uma homenagem aos três Reis Magos, há quem se antecipe e se delicie no Natal.

Por isso, que tal aprender a fazer uma deliciosa receita de Rosca Natalina para se deliciar nesse fim de ano? A receita do site Panelinha serve mais de seis porções, com o tempo de preparo de mais de 2h. Fácil, rápido e irresistível!

INGREDIENTES

40 g de farinha de trigo

30 g de fermento biológico

3 ½ colheres (sopa) de leite

MODO DE PREPARO

Numa tigela, misture todos os ingredientes e cubra com filme. Reserve.

PARA A MASSA

INGREDIENTES

100 g de manteiga

500 g de farinha de trigo

20 g de açúcar

1 pitada de sal

½ colher (chá) de raspas de laranja

3 ovos

3 colheres (sopa) de conhaque

90 g de frutas cristalizadas

2 colheres (sopa) de uvas-passas pretas

2 colheres (sopa) de pinolis

2 colheres (sopa) de nozes picadas

2 colheres (sopa) de amêndoas picadas

1 fava de baunilha seca

manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar

MODO DE PREPARO

1. Numa tigela grande, coloque a manteiga, 390 g de farinha de trigo, o açúcar, o sal e as raspas de laranja e misture com as mãos até obter uma farofa. Adicione o fermento preparado e os ovos, um a um, misturando bem entre cada adição. Acrescente o conhaque e continue trabalhando a massa.

2. Salpique a massa com a farinha restante. Acrescente as frutas cristalizadas, as uvas-passas, os pinolis, as nozes e as amêndoas. Continue sovando a massa até que os ingredientes fiquem bem incorporados.

3. Numa tigela grande, coloque a massa e cubra com filme. Deixe descansar por 1 hora e 30 minutos ou até que tenha dobrado de volume.

4. Unte uma fôrma redonda grande com manteiga e polvilhe com farinha. Transfira a massa para a fôrma e puxe-a do centro para a borda com as mãos, formando uma rosca. A cavidade central deve ficar com cerca de 15 cm de diâmetro. Coloque a fava na massa. Segundo a tradição, quem comer a fatia com a fava tem o direito de fazer um desejo.

5. Deixe a massa descansar por mais 30 minutos. Enquanto isso, prepare os ingredientes para decorar o bolo.

PARA A DECORAÇÃO

INGREDIENTES

200 g de frutas cristalizadas picadas

100 g de cerejas cristalizadas

1 ovo

fios de ovos (opcional)

MODO DE PREPARO

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média).

2. Numa tigela, bata o ovo com um garfo. Pincele o bolo com o ovo batido e distribua as frutas cristalizadas e as cerejas sobre a massa, pressionando-as levemente para fixar.

3. Leve o bolo ao forno por 45 minutos ou até que fique dourado e assado. Retire do forno e deixe esfriar. Transfira o bolo para um prato. Se quiser, enfeite com fios de ovos.