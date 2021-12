Round 6, Lupin e mais: saiba quais foram as séries mais assistidas da Netflix em 2021

Em um ano cheio de novidades no mundo do entretenimento, as séries estiveram entre os maiores sucessos nas plataformas de streamings. A Netflix, por exemplo, foi responsável pelo lançamento de seriados inéditos como “Round 6” e “Maid”, e também novas temporadas de “Lupin”, “Sex Education” e mais.

Confira as sérias mais assistidas em 2021 na Netflix:

1. Round 6 – 1,6 bilhões

Sinopse: A trama acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebem um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis. Sem saber qualquer coisa sobre o convite, centenas de pessoas comparecem ao local para participar do evento. Ao final do jogo, o vencedor poderá levar para casa um prêmio milionário e resolver todas as suas dívidas. Porém, o que eles não sabem é que os perdedores não saírão vivos desse jogo.

Sinopse: A minissérie original da Netflix acompanha Alex (Margaret Qualley), uma jovem mãe que consegue um emprego limpando casas para escapar de um relacionamento abusivo. Depois de sofrer diversas violências nas mãos do ex-namorado, Sean (Nick Robinson), ela decide fugir com a filha para qualquer outro lugar na expectativa de um construir um futuro melhor para as duas.

3. You (3ª temporada) – 468 milhões

Sinopse: Na 3ª temporada, Joe e Love, agora casados e criando seu bebê, mudaram-se para o agradável enclave de Madre Linda, no norte da Califórnia, onde estão cercados por privilegiados empreendedores de tecnologia, mães blogueiras julgadoras e biohackers famosos do Instagram.

4. Sex Education (3ª temporada) – 419 milhões

Sinopse: O colégio Moordale recebe uma nova diretora determinada a trazer de volta uma imagem conservadora a escola, mas os alunos não aceitaram com tanta facilidade. Enquanto isso Eric e Adam levam seu relacionamento mais a série e Maeve e Otis tentam encontrar uma forma de se entender e manter sua amizade.

5. La Casa de Papel (Parte 5) – 395 milhões

Sinopse: Nos cinco últimos episódios, Tóquio (Úrsula Corberó) está morta. O inimigo ainda está à espreita no Banco Central da Espanha, ferido, mas tão perigoso quanto sempre. Chegou o momento de enfrentar o maior desafio até então. A gangue trama um plano ousado para retirar o ouro sem que ninguém perceba. Para piorar as coisas, o Professor comete o maior erro de sua vida.

6. Lupin (Parte 1) – 317 milhões

Sinopse: Inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão gentil Assane Diop quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele.

7. Elite (4ª temporada) – 257 milhões