Rui Costa fala sobre Carnaval clandestino no interior: ‘Pouco provável’

Durante a inauguração do Hospital Materno-Infantil em Ilhéus nesta segunda-feira (6), o governador Rui Costa comentou sobre a possibilidade de festas clandestinas durante o período do carnaval 2022. Segundo ele, é “pouco provável” que os festejos aconteçam sem a participação do governo.

“Não acredito que tenha algumas cidades que realizarão o Carnaval sem a participação do governo, por conta da integridade da segurança das pessoas. O governo não participará de nenhum evento de massa e eu acho pouco provável que alguém organize”, disse.

Segundo o Bahia Notícias, o governador não comentou sobre as festas já confirmadas para acontecer no estado, em especial em Salvador. Na capital baiana eventos como Carnavalito e Carnaval indoor, promovido por Ivete Sangalo no Centro de Convenções, já foram confirmados.

A favor da vacinação, o governador aproveitou o momento para falar sobre o assunto e a nova variante, Ômicron. “Nós não desejamos ter mais uma onda de Covid aqui na Bahia, ao contrário, nós estamos preparados pra continuar virando a chave”, afirmou.