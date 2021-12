Saiba como aproveitar dos benefícios oferecidos pelo cashback do Banco Inter

O Banco Inter é um dos bancos digitais mais populares e utilizados no Brasil, principalmente por oferecer vantagens exclusivas para seus clientes. Uma dessas vantagens é o cashback que a fintech oferece para correntistas ou não, que pode ser resgatado de diversas formas diretamente pelo app do banco.

Contextualizando, cashback é um termo original do inglês, cuja tradução ao pé da letra é “dinheiro de volta”. Dessa forma, na prática, o cashback, ou dinheiro de volta, é simplesmente a devolução para o cliente de uma parte do dinheiro gasto em alguma compra, geralmente um valor percentual calculado em cima do valor total gasto.

As compras online estão cada vez mais populares hoje em dia por conta da praticidade e a evolução da internet, atreladas à mudança de hábitos das pessoas. Por isso, no Banco Inter, os clientes podem garantir a vida financeira com segurança e ainda fazer compras de forma simples e prática, diretamente pelo aplicativo.

Pensando nessa funcionalidade e na maneira de proporcionar a melhor experiência para seus clientes, o Inter oferece diversas maneiras de cashback para quem utiliza o app para efetuar suas compras . Sendo assim, quem tem conta digital no banco consegue participar de muito mais oportunidades de ganhar dinheiro de volta só por acessar o aplicativo do banco.

Cashback no cartão do Banco Inter

Outra maneira de se ganhar cashback no Banco Inter é por meio do cartão de crédito do banco. O funcionamento é bem simples, basta utilizar o cartão de crédito Inter durante o mês normalmente e ao fechamento da fatura, o usuário tem direito a receber cashback sobre o valor gasto no mês.

Dessa forma, é necessário colocar o pagamento da fatura em débito automático pelo aplicativo. Além disso, vale ressaltar que cada cartão tem seu valor percentual de cashback estabelecido, sendo eles:

Cartão Gold: 0.25%;

Cartão Platinum: 0.50%;

Cartão Black: 1%;

Cartão Win: 1,25%.

Portanto, com a fatura em débito automático e fazendo o pagamento integral (sem estar devendo faturas anteriores), o cashback cai na conta do usuário de forma automática em até 6 dias úteis após o pagamento. Lembrando que o valor do dinheiro de volta incide sobre o valor total da fatura do mês.

Dinheiro de volta pelo Inter Shop

Para ganhar dinheiro de volta, só por realizar uma compra, basta realizá-la pelo Inter Shop, que conta com mais de 200 lojas e diversas opções de marcas e produtos para clientes fazerem compras pelo app. Sendo assim, existem duas maneiras de se obter dinheiro de volta usando o Inter Shop, que são: acessando o site ou comprando pelo Super App Inter.

No sistema do Inter Shop, o usuário pode explorar as lojas parceiras e produtos que estão disponíveis. Caso já tenha algo em mente, pode usar a lupa para ganhar tempo em sua pesquisa. Entre as empresas de maior destaque e que são parceiras do Banco Inter Shop, podemos citar a Extra, Electrolux, Magazine Luiza e muito mais.

Sendo assim, na hora de fazer uma compra pelo Inter Shop, o aplicativo irá direcionar o usuário para um cadastro básico antes de concluir a compra. Após isso, basta finalizar o cadastro, preencher os dados de pagamento e confirmar a compra pelo app. Dessa forma, o cashback será depositado na conta informada em até 120 dias.

Avalie o Texto.

Fonte: Notícias Concursos