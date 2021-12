Saiba como fazer um financiamento imobiliário

O Banco Inter oferece a modalidade de financiamento imobiliário com taxa a partir de 9,4% a.a + TR, podendo ser financiado em até 30 anos. De acordo com o banco digital, essa opção de financiamento acompanha a Taxa Referencial que, historicamente, possui uma menor variação. Desse modo, essa é uma das melhores opções para financiamento imobiliário.

O financiamento imobiliário do Banco Inter contempla tanto imóveis comerciais quanto residenciais, podendo ser novos ou usados com habite-se, válido para pessoa física. Além disso, é possível utilizar o FGTS para auxiliar no financiamento, que pode ser de até 70% do imóvel, em até 30 anos.

Com o objetivo de ajudar ainda mais os clientes que visam adquirir um imovel próprio, o Banco Inter possibilita que as taxas obrigatórias para a aquisição do imóvel sejam diluídas nas parcelas. Ademais, não é necessário contratar outros produtos do banco digital para conseguir o financiamento.

Mercado imobiliário durante o ano de 2021

Apesar da facilidade em conseguir um financiamento imobiliário no Banco Inter, quando falamos de questões burocráticas, outras questões estão fazendo os consumidores repensarem a compra de imóveis atualmente. Os motivos para a desistência dos compradores tem sido a inflação e a alta da taxa de juros no Brasil.

Apesar disso, mesmo em meio a crise que o país vem enfrentando, no ano de 2021 os financiamentos imobiliários tiveram uma alta de 26,8% em relação ao ano anterior, durante o primeiro ano de pandemia. Em novembro de 2021 os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 17,5 bilhões.

Dados disponibilizados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) informam que o volume acumulado de janeiro a novembro de 2021 atingiu R$ 189,40 bilhões, alta de 77,8% no setor do financiamento imobiliário em relação ao mesmo período do ano anterior.

Opções de financiamento imobiliário no Banco Inter

De acordo com o Banco Inter, é possível escolher a opção de taxa que melhor se enquadre no financiamento imobiliário de cada cliente. Sendo assim, é possível comparar as taxas oferecidas.

No Banco Inter é possível financiar um imóvel com taxas a partir de 3,90% a.a + Poupança, com o prazo de até 360 meses. Essa modalidade é indicada para quem deseja uma parcela menor no curto prazo e com a segurança de um teto de juros. Sendo assim, a taxa acompanha o juros da poupança e possui teto máximo de 10,17% ao ano.

O banco digital também oferece a opção de taxas a partir de 9,4% a.a + TR, indicada para quem deseja quitar o financiamento em 30 anos. A fintech informa que essa taxa possui menor variação, sendo mais previsível.

Para financiar um imóvel por meio do Banco Inter, basta fazer a simulação do financiamento pelas plataformas do banco digital, informar os dados do imovel e valor de entrada e enviar os dados, documentos e proposta. Por fim, basta aguardar a análise do Banco Inter. Se aprovado, o banco digital envia ao cliente o contrato e após o registro do imovel, o dinheiro é liberado.