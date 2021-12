Saiba como funciona essa novidade!

Já parou para pensar em quantos aplicativos você possui ativos no seu celular simultaneamente? App de viagens, um de transporte, para realizar compras online e o próprio App do seu Banco. Ao pensar neste conceito, o Banco Inter decidiu juntar tudo que você realmente precisa em um único lugar. O Inter acaba de lançar o Super App, uma plataforma que vai além dos serviços bancários e oferece uma experiência ainda mais completa.

Super Apps consistem em aplicativos capazes de oferecer funcionalidades diversas, de forma centralizada. Ou seja, é a simplicidade de poder resolver vários assuntos do dia a dia em um só lugar, um só app com apenas um clique. A proposta do Banco Inter foi criar um Super App que além de facilitar as questões rotineiras, proporciona economia de tempo, facilidade de acesso e liberação de espaço na memória do seu smartphone.

Agora, além de uma Conta Digital completa e 100% gratuita, os clientes Inter podem acessar seus serviços bancários, investir, comprar passagens aéreas, contratar seguros e contar com um shopping com os maiores varejistas do Brasil e EUA. Além de outras vantagens exclusivas do aplicativo.

Vantagens do Super App do Banco Inter

Além das vantagens citadas acima, o Inter apresenta variados benefícios para seus clientes. Dentre elas temos a possibilidade da criação de contas em Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, para que o cliente realize suas atividades bancárias pela internet, sem precisar ir até uma agência bancária, ainda por cima de forma totalmente gratuita.

O banco também possui cartão de crédito sem anuidade podendo ganhar cashback no pagamento da fatura do cartão, em débito automático e com a facilidade do cartão virtual você realiza suas compras online com agilidade e segurança. É só gerar pelo Super App seja na função de débito ou crédito.

Com o Super App do Inter você pode criar uma comunidade de investimentos com seus amigos e familiares para fazer seu dinheiro render muito mais. Além disso, com o home broker do Inter você ainda compra e vende suas ações com segurança e autonomia. As opções de investimento do Super App são:

Renda Fixa;

Tesouro direto;

Fundos de investimentos;

Previdência privada;

Ofertas públicas;

Renda variável.

Pelo app ainda é possível contratar o Inter Cel, a operadora telefônica do próprio Inter, além de possuir o programa de assinatura Inter Pass, que apresenta vários benefícios de Cashback. Por fim, o Banco oferece pacotes de seguros, opções de crédito consignado, financiamento imobiliário e até mesmo portabilidade em financiamento imobiliário.

Conta internacional, como abrir?

A conta internacional nada mais é do que uma conta em moeda estrangeira que permite maior liberdade financeira para quem costuma viajar ou fazer compras no exterior. Dada a constante variação do dólar, essa modalidade tem se tornado cada dia mais interessante, pois permite a manutenção de uma conta em moeda estrangeira, a partir do Brasil. As vantagens da conta internacional do Inter são:

Sem custos mensais / anuais;

Saques gratuitos em mais de 55 mil caixas eletrônicos nos EUA (Rede Allpoint);

Transferências gratuitas para outras contas americanas (ACH);

Todo o processo de abertura de conta é online e remota, assim não há a necessidade de aparecer fisicamente em qualquer lugar;

Aplicativo user friendly e fácil de usar;

Acompanha cartão digital (sendo possível solicitar o físico);

Mais recursos do que a maioria dos bancos digitais, incluindo Mastercard, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Notificações push de uso de cartão do aplicativo, não SMS (ótimo para tranquilidade quando você viaja);

Limite de saque de até 500 dólares por dia;

Em breve uma conta empresarial para freelancers.

Para abrir sua conta internacional é rápido e fácil, basta apenas utilizar o Super App do Banco Inter. Este tipo de conta se torna muito vantajosa para quem costuma viajar, é uma modalidade menos incômoda do que o cartão de crédito internacional, e mais segura do que dinheiro em espécie.