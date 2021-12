Saiba como não cair em golpes nas compras de Natal

O fim de ano geralmente é um período onde as pessoas estão em busca de realizar compras. O primeiro período já passou, que foi no final do mês de novembro com a chegada da Black Friday e agora os preparativos são para ir às compras de Natal.

Mesmo para quem não recebeu o décimo terceiro salário, sempre dá para ter um jeito de garantir algum presente para o Natal. Esse cenário de agitação e muita correria nas ruas têm um bom motivo, que é para presentear alguém que gostamos.

Pensando justamente nisso, a Federação Brasileira de Bancos listou algumas dicas para que os consumidores não caiam em golpes durante as compras do Natal. A entidade investiu em campanhas de conscientização em seus canais de comunicação para que os clientes possam comprar com segurança na Internet.

Dicas recomendadas pela Febraban durante as compras de Natal

Em compras que forem realizadas pela Internet, o primeiro passo é conferir se o site é realmente de confiança, já que estamos percebendo inúmeros casos de fraudes onde os golpistas conseguem enganar as pessoas através desse meio. Verifique em buscadores como o Google se o site da loja é verdadeiro.



Uma outra dica essencial para quem realiza compras na Internet, o recomendado é dar preferência para sites conhecidos, como Americanas, Magazine Luiza, Inter Shop e entre outros. Uma forma de garantir se o site é confiável, é verificar se é possível realizar compras através do cartão virtual.

Outra recomendação aos clientes é nunca clicar em links desconhecidos para realizar as suas compras, muito menos os que são enviados pelo WhatsApp ou SMS. Também não clique em links que pedem atualizações ou manutenção de tokens, muito menos se eles vierem de um “suposto banco”.

Não utilize os seus dados pessoais

Mais uma dica dada pela Febraban é não utilizar dados pessoais para realizar compras na Internet. No caso de o cliente optar por realizar o pagamento com Pix, o mais recomendado é sempre fazer o pagamento dentro do ambiente da loja virtual.

No momento que o varejista lhe fornecer o QR Code, cheque com atenção todos os dados antes de realizar o pagamento e se a loja escolhida é de fato quem vai receber o dinheiro. E somente após conferir todos esses dados, é que a transferência deverá ser finalizada.

Tenha cuidado com os pagamentos através de boleto bancário

Se o cliente optar por receber o pagamento através de boleto bancário, não esqueça de conferir qual será a empresa beneficiária e que consta no momento do pagamento do boleto, seja no site ou aplicativo do banco. Caso o nome for diferente da empresa, não conclua a transação.

Para as compras que forem realizadas em lojas físicas, antes de você digitar a senha, proteja o código de segurança que também é muito importante. Antes de terminar uma compra na maquininha, fique de olho pois os golpistas podem se aproveitar de alguma distração para realizar a clonagem do seu cartão.