Saiba quais foram as séries mais elogiadas pelos críticos em 2021

O site Metacritic divulgou quais foram as 10 séries mais elogiadas pelos críticos em 2021. A série mais bem avaliada foi Succession, da HBO, que teve a terceira temporada transmitida neste ano.

Além de Succession, a HBO tem outras séries na lista, são elas The White Lotus e Mare of Easttown. Além disso, o HBO Max, serviço de streaming da HBO, emplacou duas produções: It’s a Sin e Hacks.

The Underground Railroad (Amazon Prime Video);

Only Murders in the Building (Star+);