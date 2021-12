Saiba quando a Globo vai anunciar os participantes do ‘BBB 22’

A TV Globo já tem uma data definida para apresentar os novos participantes do “BBB 22”. A nova temporada do maior reality do Brasil, mais uma vez reunirá famosos e anônimos para competirem pelo prêmio de R$1,5 milhão.

No dia 11 de janeiro de 2022, o público poderá conhecer os participante da pipoca e do camarote. Já no dia 17 de janeiro de 2022, começará de vez o reality show. Entre os nomes cotados para integrarem o elenco estão Lexa, Negra Li, Naiara Azevedo, MC Carol, Arthur Aguiar, Rodrigo Simas e Bruno Montaleone.