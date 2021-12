Saiba tudo sobre difusor de cachos e aprenda de vez a definir fios enrolados ao máximo

Foto: Reprodução

Se tem um item de beleza que é indispensável para onduladas, cacheadas e crespas, esse item é o difusor. Mas você sabe o que é e para que ele funciona?

O difusor nada mais é do que um aparato que fica acoplado na ponta do secador de cabelo e difunde o ar do secador igualmente para os fios. O queridinho das cacheadas não só garante cachos super definidos, como protege as madeixas de entrarem em contato direto com o jato do secador, além de deixar os fios com menos frizz. Perfeito, né?!

Uma informação que nem todo mundo sabe é que existem vários tipos de difusores: difusor no modelo original, difusor de cachos grandes, difusor em formato de mão e até mesmo difusor improvisado com peneira. Apesar da variedade, a forma de usar acaba sendo a mesma para todos os tipos. Confira principais dicas para arrasar com o difusor de cachos: