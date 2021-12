Salário de dezembro dos servidores da Prefeitura de Penedo será pago antes do Natal

Prefeito Ronaldo Lopes divulga data e orienta funcionalismo para comprar no comércio local

Decom PMP

O salário do mês de dezembro de todo os servidores da Prefeitura de Penedo estará disponível nesta quinta-feira, 23, antevéspera do Natal.

A boa notícia foi anunciada pelo Prefeito Ronaldo Lopes por meio de vídeo publicado em suas redes sociais e no canal do YouTube da administração municipal.

O pagamento em dia e ainda dentro do mês trabalhado durante todo o ano de 2021 honra o compromisso do gestor penedense com o funcionalismo municipal e assegura a circulação de dinheiro na economia penedense.

“Essa antecipação do salário é para que vocês possam passar as festas sem dificuldade financeira”, afirma o gestor penedense.

Além do anúncio oficial, Ronaldo Lopes incentiva o uso de parte do salário no comércio de Penedo, setor gerador de emprego e renda que oferta produtos de qualidade para a população local e da região.