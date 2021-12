Salvador Folia: confira a grade completa e os dias de cada atração

O Salvador Folia já confirmou a grade completa do evento que acontece dos dias 21 a 24 de fevereiro, no Centro de Convenções. As dez atrações do festival são: Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Ludmilla, Luisa Sonza, Gloria Groove, Psirico, Banda Eva, Alinne Rosa, Solange Almeida e Margareth Menezes.