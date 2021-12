Salvador terá pontos de vacinação na rodoviária, aeroporto e igrejas neste final de semana

Para avançar ainda mais na imunização dos cidadãos contra o coronavírus em Salvador, a Prefeitura realiza, neste fim de semana (4 e 5), a Super Vacinação contra a Covid-19. Os detalhes foram apresentados nesta sexta-feira (3) pelo prefeito Bruno Reis e representantes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Sempre e SPMJ, em um dos pontos especiais de imunização – o Largo do Bonfim, na Colina Sagrada (Cidade Baixa).

“Vamos fazer um grande mutirão neste fim de semana, com equipes volantes nos principais pontos de circulação, como shopping centers, Rodoviária, Aeroporto, Feira de São Joaquim e, pela primeira vez, nas igrejas, como é o caso aqui do Bonfim, que já iniciamos nesta manhã. Temos um grande número de pessoas que ainda não voltaram para a segunda dose, e 130 mil sem a dose de reforço. Por isso, fazemos este apelo para que todos possam se vacinar, em um grande esforço para atingir a imunização completa”, declarou Bruno Reis.

A estratégia acontece das 8h às 18h, nos dois dias, e terá equipes volantes para locais de grande movimentação. O objetivo é alcançar um maior número de pessoas com dificuldade de deslocamento até os postos de vacinação, principalmente aquelas que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal com dose única ou duas doses. A operação também beneficiará pessoas de outras cidades do Estado, ou seja, não será necessário estar com o nome na lista no site da SMS.

No sábado (4) estarão funcionando 15 pontos de vacinação volantes, fixos e drives incluindo quatro shoppings (Barra, da Bahia, Itaigara e Bela Vista), duas estações de transbordo (Lapa e Mussurunga) e Feira de São Joaquim, além de pontos que já fazem parte do rodízio normal da vacinação durante a semana como a Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e o 5º Centro de Saúde (Barris).

O público habilitado para 1ª dose são pessoas com 18 anos ou mais; adolescentes com 12 anos ou mais; adolescente com comorbidades, gestantes e puérperas com idade entre 12 e 17 anos; 2ª dose da CoronaVac com aprazamento até 04/12/2021 e da Oxford e Pfizer aprazados até 03/01/2022; 3ª dose para imunossuprimidos com segunda dose até 06/11 /2021; e pessoas com 18 anos ou mais com segunda dose até 06/07/2021.

No domingo (5), outros 13 pontos de vacinação entre volantes, fixos e drives contemplarão instituições religiosas como as Igrejas do Bonfim, Nossa Senhora do Ó, Conceição da Praia, Assunção, Nossa Senhora Aparecida e Igreja Universal, além de pontos que já fazem parte do rodízio normal da vacinação durante a semana.

O público habilitado contemplará com a 1ª dose os adolescentes com 12 anos ou mais; adolescente com comorbidades, gestantes e puérperas com idade entre 12 e 17 anos; 2ª dose da Coronavac com aprazamento até 05/12/2021 e da Oxford e Pfizer aprazados até 04/01/2022; 3ª dose para imunossuprimidos com segunda dose até 07/11 /2021 e pessoas com 18 anos ou mais e segunda dose até 07/07/2021.

O Aeroporto Internacional de Salvador e a Rodoviária também entram na estratégia com equipes de vacinação no sábado e domingo. Durante o esforço do fim de semana, além da vacinação, o Aeroporto contará com a realização dos testes de antígeno para Covid-19, de forma a ampliar ainda mais a barreira sanitária.

Documentos

No ato da vacinação deverá ser apresentado, obrigatoriamente, cópia do documento oficial de identificação com foto, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), cartão de vacina e comprovante de residência da cidade onde reside.