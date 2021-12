Salvador Vai de Bike: 2ª edição do ‘Pedal das Luzes’ acontece nesta quarta (15)

Acontece nesta quarta-feira (15), a segunda edição do Pedal das Luzes. Com saída marcada para às 19h, no Largo Farol da Barra, o passeio ciclístico vai circular por pontos decorados para o Natal em Salvador.

O percurso será realizado na Avenida Centenário, Vale dos Barris, Politeama e Centro Histórico, com encerramento na Praça do Campo Grande. Durante o evento serão coletados doações de alimentos não perecíveis que serão encaminhados às instituições beneficentes da cidade, em apoio à campanha Natal Sem Fome, realizada pela Ação da Cidadania Contra a Fome.

As inscrições para o passeio estão abertas no site, com preenchimento de formulário. A organização do evento solicita que os participantes levem 1kg de arroz e um 1kg de feijão, que serão arrecadadas para a campanha.

Na ocasião, o Bike Salvador vai disponibilizar bolsão com 50 bicicletas compartilhadas gratuitas na estação do Porto da Barra, no dia e horário do evento, para aqueles que não possuem bike. O credenciamento será presencial no local.

O Pedal das Luzes é realizado pela Prefeitura, através do Movimento Salvador Vai de Bike, e conta com o apoio da Tembici, Shopping Salvador e Rede Bahia.