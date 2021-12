SAMAE de Governador Celso Ramos – SC encerra inscrições amanhã (21)

A Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos via Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), no estado de Santa Catarina, encerra inscrições nesta terça-feira (21). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 11 vagas em cargos de nível fundamental incompleto e completo e médio completo na administração.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Operações (6 vagas); Operador de Máquina (1 vaga); Auxiliar Técnico (2 vagas); Oficial Técnico (1 vaga); e Encanador (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.073,52 a R$ 1.395,57, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de dezembro de 2021, presencialmente, na sede do Samae, localizado na Avenida Bela Vista Km 14, Cacheiros, no Departamento Pessoal, no horário das 8h às 11h e das 14h às 16h.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos do cargo.

As avaliações serão aplicada no dia 28 de dezembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2021