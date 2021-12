Sambatech abre vagas de emprego; veja cargos

A Sambatech é a maior plataforma educacional EAD do Brasil, e está buscando novos colaboradores para preencher seu quadro de funcionários em áreas da tecnologia. Confira, abaixo, as vagas disponíveis e requisitos para participar do processo de contratação!

Sambatech está disponibilizando novas vagas de emprego para cargos de tecnologia

A Sambatech é uma referência em distribuição de conteúdos educacionais de forma EAD, contando com uma infraestrutura completa e de qualidade em todos os seus conteúdos.

A empresa oferece em sua plataforma conteúdos voltados a instituições educacionais em áreas como Marketing Digital, Loja Virtual, LMS, ERP e AVA.



Fundada no ano de 2004, a empresa tinha como principal objetivo a distribuição de jogos virtuais para celulares. No ano de 2009 foi onde tornou-se a Sambatech, que atualmente é líder na distribuição de conteúdos online para o ensino à distância.

Pensando em expandir o número de colaboradores, a empresa está disponibilizando novas 22 oportunidades de emprego para diferentes setores de atuação. Confira algumas vagas disponíveis:

Desenvolvedor Full Stack;

Estagiário de Marketing;

Pessoa Scrum Master;

Arquiteto de Software;

Desenvolvedor Back End;

DevOps;

Desenvolvedor Frontend;

Desenvolvedor Mobile;

Agile Master;

UI/UX Designer, etc.

Como realizar a sua inscrição

Está buscando recolocação no mercado de trabalho e possui experiência nas áreas de tecnologia? Confira todas as vagas disponíveis pela empresa Sambatech e, se atender aos requisitos, realize sua inscrição através do link de participação.

Antes de realizar sua inscrição, é necessário conferir todas as atribuições e qualificações exigidas para cada cargo, pois alteram conforme a vaga pretendida.

