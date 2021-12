Sammy Lee é confirmada no ‘BBB 22’, diz colunista

Após assistir seu marido, Pyong Lee, participar de dois realities, será a vez de Sammy Lee integrar o elenco do “Big Brother Brasil 22”. De acordo com informações de Leo Dias, a influenciadora está confirmada no próximo camarote.

Segundo o colunista, Sammy já passou por todas as fases do processo e já assinou contrato com a TV Globo para entrar no reality show. Outros nomes confirmados pelo jornalista são os de Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Mari Saad e Ellen Roche.

Apresentado por Tadeu Schmidt, o “BBB 22” estreia no dia 17 de janeiro de 2022.