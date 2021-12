Santander abre Programa de Estágio 2022; veja cargos

O Santander, um dos maiores bancos privados do Brasil, está disponibilizando novas vagas de emprego para atuar no estado de São Paulo. As vagas fazem parte do novo Programa de Estágio para 2022. Confira, abaixo, mais informações sobre o programa de Estágio e como realizar sua inscrição!

Santander com oportunidades de estágio

O Bando Santander divulgou novas oportunidades de emprego disponíveis para o novo Programa de Estágio 2022, sendo dividido em duas modalidades, sendo elas:

Estágio Atacado Santander: responsável pelo atendimento de grandes empresas e pela gestão de operações financeiras com alto grau de complexidade.

responsável pelo atendimento de grandes empresas e pela gestão de operações financeiras com alto grau de complexidade. Estágio Corporativo Santander: conta com as áreas de apoio, e é responsável pelo auxílio às lojas e por manter a funcionalidade de todos os setores.



O processo será dividido em partes: inscrições, avaliação online, dinâmica de grupo, painel de negócios com gestor + entrevista final, processo admissional.

Os candidatos que tenham interesse em participar do processo seletivo, devem cumprir alguns requisitos mínimos exigidos pela empresa, sendo eles:

Ensino médio completo;

Curso de graduação superior completo ou em andamento em qualquer área de atuação;

Flexibilidade de horário;

Disponibilidade para estagiar em São Paulo.

Como se inscrever

Os candidatos que tenham interesse em participar do processo seletivo e fazer parte da equipe, deverão realizar seu cadastro através da Internet, clicando no link de inscrição.

O banco disponibiliza aos novos profissionais uma série de benefícios, como assistência médica, seguro de vida, vale transporte, bolsa auxílio, entre outros.

